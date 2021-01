Covid, due dimissioni al San Pio ma il numero dei ricoverati resta lo stesso (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due pazienti dimessi e due nuovi ricoveri per Covid-19 al “San Pio“. E’ questa la situazione comunicata dall’Azienda Ospedaliera beneventana. restano infatti 51 le persone ricoverate presso il nosocomio sannita, nonostante lo stesso abbia provveduto a dimettere due pazienti, entrambi cittadini sanniti e ricoverati precedentemente presso l’area di medicina interna. I due nuovi ricoveri si contano invece nel reparto di malattie infettive e presso l’area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso. Questo, nel dettaglio, il quadro della situazione attuale al “San Pio” di Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due pazienti dimessi e due nuovi ricoveri per-19 al “San Pio“. E’ questa la situazione comunicata dall’Azienda Ospedaliera beneventana.no infatti 51 le persone ricoverate presso il nosocomio sannita, nonostante loabbia provveduto a dimettere due pazienti, entrambi cittadini sanniti eprecedentemente presso l’area di medicina interna. I due nuovi ricoveri si contano invece nel reparto di malattie infettive e presso l’area isolamentodedicata al pronto soccorso. Questo, nel dettaglio, il quadro della situazione attuale al “San Pio” di Benevento: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

alexbarbera : Ci dicono di riscoprire lo Stato, ma la battaglia contro il Covid la stanno vincendo il mercato, il capitale e la s… - ZZiliani : Ma è lo stesso #Agnelli che in tempo di Covid, non due anni fa, ha comprato #Chiesa a 60 e #Morata a 55 e ha messo… - Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - Wallee___ : RT @una_Promessa: Avere il covid non è una colpa ma magari sarebbe gradito farlo sapere ai vicini che ti abitano a due metri con cui dividi… - topaclaus : @matteosalvinimi Salvini perché non presti all'avvocato Conte i due più competenti che ha la lega ( fontana e galle… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid: due decessi e 548 nuovi casi in Alto Adige Agenzia ANSA Coronavirus: 100 mln dosi vaccino entro fine 2021, pubblicato decreto

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Saranno poco più di 101 milioni le dosi di vaccino anti-Covid di cui l'Italia dovrebbe disporre entro il quarto trimestre del 2021, sul totale di 226,1 milioni opzio ...

Vaccini anche nei cinema multisala, il piano per le maxi somministrazioni

Palazzo Marino già con la precedente campagna di vaccinazione antinfluenzale aveva offerto alla Regione il tendone in Duomo e la Fabbrica del Vapore, oltre al parcheggio di Trenno per i tamponi dedica ...

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Saranno poco più di 101 milioni le dosi di vaccino anti-Covid di cui l'Italia dovrebbe disporre entro il quarto trimestre del 2021, sul totale di 226,1 milioni opzio ...Palazzo Marino già con la precedente campagna di vaccinazione antinfluenzale aveva offerto alla Regione il tendone in Duomo e la Fabbrica del Vapore, oltre al parcheggio di Trenno per i tamponi dedica ...