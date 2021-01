Col numero di febbraio - A richiesta il primo volume de "Il podio dei capolavori": vota la tua auto preferita (Di giovedì 28 gennaio 2021) il primo di tre volumi, che vi proponiamo allegati ai numeri di febbraio, marzo e aprile di Quattroruote. Un trittico di pubblicazioni, ognuna di 144 pagine, intitolate "Il podio dei capolavori". Perché è proprio di questo che parlano: di auto iconiche e straordinarie, venute alla ribalta nell'arco dei primi vent'anni del millennio che stiamo vivendo. Supercar, ma non solo, da rivivere attraverso le più belle immagini scattate dai fotografi che lavorano per Quattroruote, il racconto delle loro caratteristiche peculiari e una sintetica scheda tecnica. Venti per tre. Ogni volume ha un proprio filo conduttore. Il primo, in uscita questo mese, è dedicato alla dimensione della performance. Le prestazioni, dunque, intese nella loro accezione più ampia, ché non bastano i ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 gennaio 2021) ildi tre volumi, che vi proponiamo allegati ai numeri di, marzo e aprile di Quattroruote. Un trittico di pubblicazioni, ognuna di 144 pagine, intitolate "Ildei". Perché è proprio di questo che parlano: diiconiche e straordinarie, venute alla ribalta nell'arco dei primi vent'anni del millennio che stiamo vivendo. Supercar, ma non solo, da rivivere attraverso le più belle immagini scattate dai fotografi che lavorano per Quattroruote, il racconto delle loro caratteristiche peculiari e una sintetica scheda tecnica. Venti per tre. Ogniha un proprio filo conduttore. Il, in uscita questo mese, è dedicato alla dimensione della performance. Le prestazioni, dunque, intese nella loro accezione più ampia, ché non bastano i ...

