Catello Maresca può candidarsi a sindaco di Napoli: via libera dal Csm (Di giovedì 28 gennaio 2021) Maresca Catello Maresca: 'Sto lavorando a un grande progetto di impegno civile' 17 novembre 2020 Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera di archiviazione della ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 28 gennaio 2021): 'Sto lavorando a un grande progetto di impegno civile' 17 novembre 2020 Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la dedi archiviazione della ...

enzofox7 : @ilriformista Ma è lo stesso Catello Maresca ospite di Giletti che sparava addosso a Bonafede? A si candida con il cdx. - Yogaolic : Catello maresca può candidarsi, bene ! La vergogna è che da magistrato anticamorra si candida in quota forza Italia… - Yogaolic : incontro della lega in Campania che si riorganizza...e tanta gente dalla polo verde sulla camicia nera ?????? con catello maresca candidato ?????? - Yogaolic : Catello maresca senza bandierina ??????quando il suo nome l’ha fatto Maria Rosaria in fi ed era già molto unitivo...ma… - Testament73 : @Musso___ Ho un nome, poi vedremo se sarà lui. Napoletano ma con diversi incarichi a Salerno (tutti disastri, l'ide… -

Ultime Notizie dalla rete : Catello Maresca Catello Maresca candidato sindaco di Napoli: via libera della prima commissione del Csm Il Mattino Napoli, candidatura a sindaco di Maresca: Csm archivia procedimento per incompatibilità

La proposta di maggioranza a favore dell'archiviazione del procedimento a carico del pm Catello Maresca è stata approvata dal plenum del Csm con 12 voti a ...

Catello Maresca: ‘Non commento decisioni Csm. Toga mia seconda pelle’

Catello Maresca commenta la decisione del CSM che ha constatato correttezza suoi comportamenti per possibile candidatura a sindaco di Napoli ...

La proposta di maggioranza a favore dell'archiviazione del procedimento a carico del pm Catello Maresca è stata approvata dal plenum del Csm con 12 voti a ...Catello Maresca commenta la decisione del CSM che ha constatato correttezza suoi comportamenti per possibile candidatura a sindaco di Napoli ...