Calciomercato Atalanta | Malinovskyi e i dubbi sul futuro

Continua l'ottimo momento di forma dell'Atalanta che ieri sera, al Gewiss Stadium, si è qualificata alla semifinale di Coppa Italia superando per 3-2 la Lazio. Una vittoria fortemente voluta, arrivata in inferiorità numerica e legittimata da una grandissima prestazione. Parallelamente al percorso sul campo, continua anche quello relativo al Calciomercato. Salutato il Papu Gomez, che si è accasato al Siviglia, si guarda con attenzione a Ruslan Malinovskyi. Il calciatore ucraino, ieri sera, ha realizzato la rete del momentaneo 2-2. Ma nei giorni scorsi è stato al centro di un dibattito circa una sua possibile partenza per giocare con più continuità. Atalanta, Malinovskyi può diventare un nuovo caso? Un gol per chiudere ogni possibile caso, o forse no. Nella giornata di ieri ...

