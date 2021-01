Barbara D’Urso, lo stacchetto con le ospiti fa sognare: da non credere – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Barbara D’Urso si esibisce in uno dei suoi soliti stacchetti in camerino con le sue ospiti. Minigonne e tacchi a spillo hanno scatenato il delirio tra i commenti. Barbara D’Urso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021)si esibisce in uno dei suoi soliti stacchetti in camerino con le sue. Minigonne e tacchi a spillo hanno scatenato il delirio tra i commenti.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - homoeopathicus : RT @Iperbole_: Oggi il noto virologo Al Bano Carrisi ha espresso 'dubbi sui vaccini' dicendo che lui si è 'informato e non c'è da fidarsi'.… - StelenaAmore : RT @commentotutto: Nessuno: Barbara D'Urso: Han. #DayDreamer #CanYaman - Bart1705 : RT @MilaSpicola: A sto punto chiamiamo Barbara D’Urso. No? - Japan65Rita : RT @Iperbole_: Oggi il noto virologo Al Bano Carrisi ha espresso 'dubbi sui vaccini' dicendo che lui si è 'informato e non c'è da fidarsi'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero