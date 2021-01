ATP Melbourne 2: Lorenzo Sonego pronto a stupire. Marco Cecchinato a caccia di conferme (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio dell’ATP 250 Melbourne 2. Nonostante il grande caos vissuto nei giorni scorsi in Australia, con decine di giocatori in isolamento e in quarantena, la manifestazione si svolgerà regolarmente dal 1° al 7 febbraio. Ai nastri di partenza diversi tennisti di ottimo livello, nonostante la concomitanza con l’ATP di scena dal 2 al 6 febbraio che vedrà impegnati i big del circuito. Saranno due gli azzurri che scenderanno in campo, si tratta di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Il 25enne nativo di Torino sarà la testa di serie numero 9 del torneo e cercherà nuovamente di stupire tutti, così come è accaduto nell’ATP 500 di Vienna dello scorso anno. Per il tennista numero 34 del mondo questa potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione. ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ tuttoper l’inizio dell’ATP 2502. Nonostante il grande caos vissuto nei giorni scorsi in Australia, con decine di giocatori in isolamento e in quarantena, la manifestazione si svolgerà regolarmente dal 1° al 7 febbraio. Ai nastri di partenza diversi tennisti di ottimo livello, nonostante la concomitanza con l’ATP di scena dal 2 al 6 febbraio che vedrà impegnati i big del circuito. Saranno due gli azzurri che scenderanno in campo, si tratta di. Il 25enne nativo di Torino sarà la testa di serie numero 9 del torneo e cercherà nuovamente ditutti, così come è accaduto nell’ATP 500 di Vienna dello scorso anno. Per il tennista numero 34 del mondo questa potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione. ...

livetennisit : ATP Melbourne 1-2: La situazione aggiornata dopo l’aggiunta dei nuovi giocatori. Niente quali! - zazoomblog : ATP Melbourne 2: programma orari tv streaming. Calendario date partecipanti - #Melbourne #programma #orari - zazoomblog : ATP Melbourne 1: programma orari tv streaming. Calendario date partecipanti - #Melbourne #programma #orari - OA_Sport : #ATPCUP Come seguire la competizione per nazioni di scena a Melbourne: la guida completa sul programma e sulla form… - OA_Sport : Tennis: nuove date per l'ATP Cup e i due 250 di Melbourne, che vedono slittare inizio e fine di ventiquattr'ore -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Melbourne ATP Melbourne 1: entry list e partecipanti. C'è Jannik Sinner con altri quattro azzurri OA Sport ATP Melbourne 2: Lorenzo Sonego pronto a stupire. Marco Cecchinato a caccia di conferme

E' tutto pronto per l'inizio dell'ATP 250 Melbourne 2. Nonostante il grande caos vissuto nei giorni scorsi in Australia, con decine di giocatori in isolamento e in quarantena, la manifestazione si svo ...

Jannik Sinner scelto da Djokovic: esibizione ad Adelaide al ‘Day at the Drive’

Sempre più ammirato il campione italiano di tennis. Dopo Nadal arriva un allenamento-evento con il numero uno del mondo ...

E' tutto pronto per l'inizio dell'ATP 250 Melbourne 2. Nonostante il grande caos vissuto nei giorni scorsi in Australia, con decine di giocatori in isolamento e in quarantena, la manifestazione si svo ...Sempre più ammirato il campione italiano di tennis. Dopo Nadal arriva un allenamento-evento con il numero uno del mondo ...