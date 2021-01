TuttoAndroid : Xiaomi lancia un nuovo robot aspirapolvere smart a un buon prezzo - MiuiBlog : #Xiaomi lancia Mijia Screen Display Switch, l'interruttore smart per la vera domotica 'home made'… - MiuiBlog : #Xiaomi #India lancia il nuovo Mi Notebook 14 (IC): super leggero e con autonomia da record #Intel #Laptop… - TuttoTechNet : Xiaomi annuncia un nuovo termostato smart in Cina #xiaomi -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi lancia

Everyeye Tech

Si chiama Roidmi Self-collecting Robot Vacuum ed è un nuovo interessante aspirapolvere intelligente lanciato in Cina da Xiaomi ...Xiaomi non produce solo smartphone, l’eccezionale equilibrio fra qualità e prezzo dei suoi prodotti puoi ritrovarlo anche in altri dispositivi. Proprio come questo telemetro laser, che ora su eBay puo ...