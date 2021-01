UOMINI E DONNE anticipazioni | la scelta di DAVIDE è…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quest’oggi presso gli Studi Titanus di Roma si è consumata ladiDonadei. Il tronista leccese, che ha vissuto una lunga e intensa esperienza all’interno di, ha finalmente sciolto le riserve, sorprendendo non poco pubblico e opinionisti. A contendersi il venticinquenne erano rimaste solamente Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi che fino all’ultimo hanno cercato di rubare il cuore del tronista, il quale finalmente ha trovato la sua anima gemella. Pochi gli indizi in questa edizione del trono, quanto mai enigmatico e pregno di sorprese, come dimostrano i continui tentennamenti del giovane, indeciso come pochi nellapiù condizionante della propria vita. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Oggi finalmente il gran finale, con la decisione che spiazza ...