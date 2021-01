«Un governo di responsabilità nazionale guidato da Conte». Ecco la proposta di Zingaretti per Mattarella (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Molti collegati in streaming, in pochi, invece, sono arrivati alla spicciolata al Nazareno, evitando le domande dei cronisti. C’è tensione. Anna Ascani è stata tra i primi big del partito a entrare nella sede dei Dem, alle 14.30. Poi è arrivata Debora Serracchiani. Andrea Orlando ha schivato i giornalisti, scegliendo l’ingresso sul retro, al lato della chiesa di Sant’Andrea delle Fratte. Nicola Zingaretti è già in sede, dicono, ma nessuno l’ha visto passare. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha glissato: «Aspettiamo la direzione». Qualche minuto dopo le 16, l’incontro ha avuto inizio. Il segretario Zingaretti ha esordito con toni poco concilianti nei confronti di Italia viva: «L’irresponsabile apertura della crisi è stata un grave errore politico». Molti gli accenni alla pericolosità della situazione, «un salto nel buio che ha dato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Molti collegati in streaming, in pochi, invece, sono arrivati alla spicciolata al Nazareno, evitando le domande dei cronisti. C’è tensione. Anna Ascani è stata tra i primi big del partito a entrare nella sede dei Dem, alle 14.30. Poi è arrivata Debora Serracchiani. Andrea Orlando ha schivato i giornalisti, scegliendo l’ingresso sul retro, al lato della chiesa di Sant’Andrea delle Fratte. Nicolaè già in sede, dicono, ma nessuno l’ha visto passare. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha glissato: «Aspettiamo la direzione». Qualche minuto dopo le 16, l’incontro ha avuto inizio. Il segretarioha esordito con toni poco concilianti nei confronti di Italia viva: «L’irresponsabile apertura della crisi è stata un grave errore politico». Molti gli accenni alla pericolosità della situazione, «un salto nel buio che ha dato ...

