Ultime Notizie Roma del 27-01-2021 ore 09:10 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno crisi di governo il premier Giuseppe Conte è salito ieri al Quirinale è rassegnato le dimissioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alviera oggi pomeriggio le consultazioni che si chiude venerdì aprono i presidenti delle camere chiude il MoVimento 5 Stelle Conte auspica un governo di salvezza Nazionale dice che l’unica cosa che conta e rialzare la testa anche a dispetto del premier e del presidente del consiglio dimissionario per il terzo mandato da PD MoVimento 5 Stelle e liberi e uguali Italia viva chiede prima il programma e non indicherà i nomi per Palazzo Chigi Renzi al Quirinale senza pregiudizi con te L’unico che può fare da sintesi per la maggioranza dice invece il centro-destra fa muro Berlusconi afferma e due se andare insieme al Colle il senatore del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)dailynews radiogiornale con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno crisi di governo il premier Giuseppe Conte è salito ieri al Quirinale è rassegnato le dimissioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alviera oggi pomeriggio le consultazioni che si chiude venerdì aprono i presidenti delle camere chiude il MoVimento 5 Stelle Conte auspica un governo di salvezza Nazionale dice che l’unica cosa che conta e rialzare la testa anche a dispetto del premier e del presidente del consiglio dimissionario per il terzo mandato da PD MoVimento 5 Stelle e liberi e uguali Italia viva chiede prima il programma e non indicherà i nomi per Palazzo Chigi Renzi al Quirinale senza pregiudizi con te L’unico che può fare da sintesi per la maggioranza dice invece il centro-destra fa muro Berlusconi afferma e due se andare insieme al Colle il senatore del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie: in Australia nessun contagio da dieci giorni Il Sole 24 ORE La versione di AstraZeneca sui ritardi del vaccino

Il capo dell'azienda farmaceutica ha detto che il contratto con l'Unione Europea non prevede obblighi specifici sul numero delle dosi da consegnare ...

Il Regno Unito sfonda la soglia dei 100.000 morti per Covid

Il capo dell'azienda farmaceutica ha detto che il contratto con l'Unione Europea non prevede obblighi specifici sul numero delle dosi da consegnare ...