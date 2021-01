Take That, Gary Barlow annuncia la reunion dello storico gruppo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A confermare la reunion della band formata nel 1990 è Gary Barlow, il leader dei Take That Sembra proprio che i Take That stiano per tornare! Ad annunciarlo è lo stesso leader del gruppo, Gary Barlow che lo ha dichiarato al tabloid inglese Daily Mirror. Non si hanno ancora dettagli in più, anche a causa della pandemia che ha bloccato ogni progetto, ma quel che è certo è che molto presto potremo rivedere tutti e cinque i componenti, quindi Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange, di nuovo insieme. Dopo lo scioglimento avvenuto nel 1996, il gruppo si è ricomposto nel 2005 ma senza Willams che però, ha confermato Barlow, questa volta ci sarà. ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A confermare ladella band formata nel 1990 è, il leader deiSembra proprio che istiano per tornare! Adrlo è lo stesso leader delche lo ha dichiarato al tabloid inglese Daily Mirror. Non si hanno ancora dettagli in più, anche a causa della pandemia che ha bloccato ogni progetto, ma quel che è certo è che molto presto potremo rivedere tutti e cinque i componenti, quindi Robbie Williams, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange, di nuovo insieme. Dopo lo scioglimento avvenuto nel 1996, ilsi è ricomposto nel 2005 ma senza Willams che però, ha confermato, questa volta ci sarà. ...

