Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 27 gennaio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi l’ha Visto? oggi, 27 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: tutte le anticipazioni sulla puntata Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi, 27, torna su uomini e donnein circostanze misteriose: tutte lesulla puntata Chi? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

reportrai3 : Sigfrido Ranucci ad @agorarai : 'Stasera a #Report torneremo a parlare di #vaccini con documenti inediti. E poi si… - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché?… - RaiUno : Un documentario fatto dei ricordi di chi c'è ancora e delle pagine del prezioso diario di Anne Frank, letto da… - loanartemisia : RT @vidacilio1: Consiglio a chi non l'ha ancora visto. Stasera... - CPatuto : RT @fvnzioniamo: bacino a chi ha ideato stasera tutto è possibile perché è l’unico programma che mi fa ridere dall’inizio alla fine -