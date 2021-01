Real Madrid, rinnovi a rilento: Sergio Ramos e Vazquez, primo rifiuto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Procede a rilento l’operazione rinnovi in casa Real Madrid. Come riporta Marca, Sergio Ramos e Lucas Vazquez, entrambi a scadenza giugno 2021, avrebbero rifiutato la prima offerta di prolungamento da parte della società di Florentino Perez. Priorità ovviamente per il capitano e difensore centrale, da mesi accostato al Paris Saint Germain a causa dei retweet polemici del fratello-agente del calciatore. Secondo quanto riportato da Onda Cero nei giorni scorsi, il club francese avrebbe presentato al centrale una proposta faraonica da quindici milioni netti a stagione fino al 2024. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Procede al’operazionein casa. Come riporta Marca,e Lucas, entrambi a scadenza giugno 2021, avrebbero rifiutato la prima offerta di prolungamento da parte della società di Florentino Perez. Priorità ovviamente per il capitano e difensore centrale, da mesi accostato al Paris Saint Germain a causa dei retweet polemici del fratello-agente del calciatore. Secondo quanto riportato da Onda Cero nei giorni scorsi, il club francese avrebbe presentato al centrale una proposta faraonica da quindici milioni netti a stagione fino al 2024. SportFace.

