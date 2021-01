Napoli, vertice post match tra De Laurentiis e Gattuso: dopo lo Spezia l’atteso faccia a faccia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) De Laurentiis, dopo giorni di riflessione, finalmente esce allo scoperto e lo farà a margine del match di Coppa Italia tra il Napoli e lo Spezia. Il tanto invocato faccia a faccia con tecnico e team andrà in scena negli spogliatoi del Diego Armando Maradona in un ambiente non certamente sereno. I risultati degli ultimi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Degiorni di riflessione, finalmente esce allo scoperto e lo farà a margine deldi Coppa Italia tra ile lo. Il tanto invocatocon tecnico e team andrà in scena negli spogliatoi del Diego Armando Maradona in un ambiente non certamente sereno. I risultati degli ultimi L'articolo

Salus7A : RT @TolliVincenzo: Se non arriviamo in Champions, prepariamoci ad un #Napoli che ripartirà da giovani e senza ambizioni di vertice per alme… - Salvato95551627 : RT @TolliVincenzo: Se non arriviamo in Champions, prepariamoci ad un #Napoli che ripartirà da giovani e senza ambizioni di vertice per alme… - luigi_lb7 : RT @TolliVincenzo: Se non arriviamo in Champions, prepariamoci ad un #Napoli che ripartirà da giovani e senza ambizioni di vertice per alme… - TolliVincenzo : Se non arriviamo in Champions, prepariamoci ad un #Napoli che ripartirà da giovani e senza ambizioni di vertice per… - xmaflex : @MammaUltra L'unico che ha creduto nel Napoli, che avrebbe voluto evitare il fallimento, che ha costruito dal nulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vertice Vertice Pd, la strategia per Napoli «Asse con M5S per tornare a vincere» Il Mattino LIVE – GeVi Napoli Basket-Top Secret Ferrara, segui con noi la diretta

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quindicesima giornata di campionato tra la GeVi Napoli Basket e Ferrara. Scontro al vertice tra le ...

Damiani: “Il Napoli ha mostrato qualche calo di tensione in difesa. Servirebbe un calciatore alla Gattuso”

“Ieri abbiamo assistito ad un bel derby, molto movimentato, forse anche troppo. Non è stato un bell’esempio quello che hanno dato Ibrahimovic e Lukaku ...

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quindicesima giornata di campionato tra la GeVi Napoli Basket e Ferrara. Scontro al vertice tra le ...“Ieri abbiamo assistito ad un bel derby, molto movimentato, forse anche troppo. Non è stato un bell’esempio quello che hanno dato Ibrahimovic e Lukaku ...