Meteo Temperature Un risveglio gelido da Nord a Sud | anche Roma e Napoli sottozero

Freddo protagonista in questo mercoledì 27 gennaio, segnato da un vero e proprio crollo delle temperature che sta facendo battere i denti all’Italia intera. Da qualche giorno il nostro Paese è infatti ...

Meteo in Sicilia, in arrivo una nuova perturbazione. Domani freddo e pioggia sul messinese

Dopo la breve tregua di oggi, infatti, secondo gli esperti del Centro Meteorologico Siciliano nella tarda notte di oggi è in arrivo un peggioramento meteo che investirà ... un calo delle temperature e ...

