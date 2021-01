Meteo di PRIMAVERA pessima | fredda | con intrusioni di caldo d’Africa

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Eventiestremi per Febbraio.Abbiamo scritto un articolo dove abbiamo focalizzato l’obbiettivo sul mese di marzo e daremo ampio spazio a un mese che, dal nostro punto di vista, potrebbe essere davvero scoppiettante. Ma volendo ampliare il raggio d’azione, ossia prendendo in considerazione l’intera stagione primaverile, possiamo dirvi che si prospetta un trimestre estremamente interessante. Già, proprio così. Marzo, aprile, maggio, tre mesi che potrebbero riservarci tante sorprese. Non solo marzo, quindi, anche aprile potrebbe riservare sorprese dal punto di vista invernale. Non sarebbe la prima volta, intendiamoci. Qualcuno ricorderà mesi di aprile insoliti, dominati da condizionispesso perturbato e freddo. Freddo capace di far nevicare a bassa quota, ove per bassa quota intendiamo le colline. Ecco, il 2021 potrebbe riservarci qualcosa ...