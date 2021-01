Mercato Juventus, cessione in vista: 5 club sul centrocampista bianconero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mercato Juventus – Pedina importante nelle mani di Paratici. Diversi club hanno messo gli occhi sul gioiello Rolando Mandragora. Il centrocampista, è stato riscattato lo scorso ottobre dalla Juventus (10,7 milioni di euro più eventuali 6 di bonus). Poi lasciato in prestito annuale, con facoltà di rinnovo per una seconda stagione, all’Udinese. Adesso su di lui ci sono altri 5 club tra cui il Torino. Infatti il ds granata Vagnati è a caccia di un nuovo centrocampista e Mandragora potrebbe essere il nome giusto. Mercato Juventus, Mandragora verso il Toro? Così il Dg granata ha messo sotto la lente d’ingrandimento anche Rolando Mandragora, che all’Udinese sta avendo poco spazio. Ha totalizzato, infatti, solo tre presenze da titolare in ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 27 gennaio 2021)– Pedina importante nelle mani di Paratici. Diversihanno messo gli occhi sul gioiello Rolando Mandragora. Il, è stato riscattato lo scorso ottobre dalla(10,7 milioni di euro più eventuali 6 di bonus). Poi lasciato in prestito annuale, con facoltà di rinnovo per una seconda stagione, all’Udinese. Adesso su di lui ci sono altri 5tra cui il Torino. Infatti il ds granata Vagnati è a caccia di un nuovoe Mandragora potrebbe essere il nome giusto., Mandragora verso il Toro? Così il Dg granata ha messo sotto la lente d’ingrandimento anche Rolando Mandragora, che all’Udinese sta avendo poco spazio. Ha totalizzato, infatti, solo tre presenze da titolare in ...

Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - Salvato95551627 : RT @FrancescoRoma78: Per #Dzeko occhio alla #Juventus in questa ultima settimana di mercato. #LBDV #Calciomercato - JuventusUn : #Bargiggia annuncia: 'Ho una notizia IMPORTANTE sul mercato della #Juve' IL COLPO? - LuigiLiccardo6 : RT @FrancescoRoma78: Per #Dzeko occhio alla #Juventus in questa ultima settimana di mercato. #LBDV #Calciomercato - FrancescoRoma78 : Per #Dzeko occhio alla #Juventus in questa ultima settimana di mercato. #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus, la quarta punta può arrivare da un top club Virgilio Sport Juventus, infinito Buffon: Gigi va verso il rinnovo

Arrivato alla Juventus nel 2001, Buffon (per cui questo è il 27esimo anno sempre ad alto livello) si sente ancora troppo bene per appendere i guanti al chiodo ed è un punto di riferimento molto import ...

Dove seguire Juventus-SPAL di Coppa Italia in diretta

Appuntamento di gala per la SPAL che torna a far visita alla Juventus a quasi 500 giorni di distanza dall'ultima volta. In palio stavolta c'è il passaggio alle semifinali di Coppa Italia contro l'Inte ...

Arrivato alla Juventus nel 2001, Buffon (per cui questo è il 27esimo anno sempre ad alto livello) si sente ancora troppo bene per appendere i guanti al chiodo ed è un punto di riferimento molto import ...Appuntamento di gala per la SPAL che torna a far visita alla Juventus a quasi 500 giorni di distanza dall'ultima volta. In palio stavolta c'è il passaggio alle semifinali di Coppa Italia contro l'Inte ...