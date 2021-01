Massimo Bossetti torna a parlare dopo la Cassazione: “Ora tocca a me” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) dopo l’ultima sentenza della Cassazione, è tornato a parlare Massimo Bossetti. L’uomo accusato di omicidio continua ad affermare la sua innocenza Ha potuto sfogarsi dopo molto tempo, Massimo Bossetti, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021)l’ultima sentenza della, èto a. L’uomo accusato di omicidio continua ad affermare la sua innocenza Ha potuto sfogarsimolto tempo,, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

s4M22222 : @B4DV4SS Massimo bossetti - PiuValliTV : BOSSETTI FIDUCIOSO SCRIVE DAL CARCERE Sono state depositate le motivazioni della Cassazione che ha accolto il ric… - Gaebaldi : I due ricorsi della difesa di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di Yara G… - LezioniB : Oggi in scienze abbiamo parlato della storia di Massimo Bossetti - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Al centro di @QuartoGrado il processo sul caso di Mario Bozzoli e i nuovi aggiornamenti su Massimo Bossetti Conduce @Gi… -