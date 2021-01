Marcelli | completare dematerializzazione ricetta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma – “L’indiscutibile utilita’ delladematerializzata, ormai attiva nel Lazio grazie ad una nostra proposta dello scorso febbraio, impone un’implementazione della stessa affinche’ sia allargata la platea dei medicinali e delle funzioni prescrivibili e inclusi tutti i presidi per pazienti diabetici, colostomizzati, incontinenti, quelli per la cura delle ulcere da decubito, nonche’ l’ossigeno gassoso.” “In ragione di cio’ ho inviato una lettera all’Assessore D’Amato per sollecitare la completadella, estendendola anche ai medici ospedalieri e agli specialisti ambulatoriali, in modo da consentire ai cittadini di ritirare i farmaci con la sola esibizione, in farmacia, della tessera sanitaria”. Cosi’ in un comunicato Loreto, consigliere M5S alla Regione Lazio e vicepresidente ...