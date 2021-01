lo studio, musica 'alleata' della corretta raccolta differenziata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - La musica può influenzare i comportamenti delle persone nei confronti dell'ambiente. E' quanto emerge da uno studio svolto a novembre da AstraRicerche per Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, secondo cui il 74% degli intervistati considera il linguaggio artistico in generale adatto a veicolare temi legati all'educazione ambientale e, nello specifico, il 56% (principalmente giovani e millennials tra i 18 e 34 anni) pensa che una canzone possa influenzare i propri comportamenti nei confronti dell'ambiente. Insomma, se si canticchia una canzone, si può raccogliere meglio carta e cartone ed così che nasce la collaborazione tra la band Elio e Le Storia Tese e Comieco sfociata a dicembre nel brano inedito 'Vecchio Cartone'. Il brano si pone l'obiettivo di insegnare le regole ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Lapuò influenzare i comportamenti delle persone nei confronti dell'ambiente. E' quanto emerge da unosvolto a novembre da AstraRicerche per Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, secondo cui il 74% degli intervistati considera il linguaggio artistico in generale adatto a veicolare temi legati all'educazione ambientale e, nello specifico, il 56% (principalmente giovani e millennials tra i 18 e 34 anni) pensa che una canzone possa influenzare i propri comportamenti nei confronti dell'ambiente. Insomma, se si canticchia una canzone, si può raccogliere meglio carta e cartone ed così che nasce la collaborazione tra la band Elio e Le Storia Tese e Comieco sfociata a dicembre nel brano inedito 'Vecchio Cartone'. Il brano si pone l'obiettivo di insegnare le regole ...

pizzaandbeer_ : RT @D1MENTICA: Alessandro ancora in studio a quest’oraaaaa dai sbrigati a fa uscire nuova musica ?? - tesseradipuzzle : nigiotti in studio, Faustini in studio, Nic in studio anche se ci vuole tempo, ermal con la canzone di Snrm e l'alb… - niyazskyes : @hektorverIaine musica, studio, cazzeggio, film ?? - robxertxa : RT @xdjmalikdjmalik: NIALL È IN STUDIO. NIALL È IN STUDIO. NIALL È IN STUDIO. NIALL È IN STUDIO. NUOVA MUSICA DI NIALL. NUOVA MUSICA DI NIA… - _artofmoments : RT @perstareconte: tre anni si oggi sono esattamente tre anni da quanto due occhi azzurri color cielo e un sorriso pieno di speranza illum… -

Ultime Notizie dalla rete : studio musica lo studio, musica 'alleata' della corretta raccolta differenziata Adnkronos Cancellate clinics Berklee College a Perugia

Cancellata l'edizione di luglio 2021 delle clinics del Berklee College a Perugia. Lo annuncia Umbria jazz, spiegando che l'istituzione americana ha sospeso causa Covid le attività fuori dagli Usa fino ...

Un nuovo corso di chitarra blues da Proxima Music

Arezzo, 27 gennaio 2021 - Un corso di chitarra blues da Proxima Music. La scuola aretina ha rinnovato il proprio impegno nell’insegnamento della musica in tutte le sue forme e, tra le novità al via ne ...

Cancellata l'edizione di luglio 2021 delle clinics del Berklee College a Perugia. Lo annuncia Umbria jazz, spiegando che l'istituzione americana ha sospeso causa Covid le attività fuori dagli Usa fino ...Arezzo, 27 gennaio 2021 - Un corso di chitarra blues da Proxima Music. La scuola aretina ha rinnovato il proprio impegno nell’insegnamento della musica in tutte le sue forme e, tra le novità al via ne ...