Juventus-Spal, programma e telecronisti Rai quarti Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Juventus-Spal, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. All’Allianz Stadium i bianconeri sfidano una squadra appartenente alla Serie B ma con una rosa comunque molto competitiva. L’imperativo, a ogni modo, è quello di approdare in semifinale contro l’Inter. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 27 gennaio. Juventus-Spal sarà visibile in chiaro su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ile isulla Rai di, match valido per idi finale di. All’Allianz Stadium i bianconeri sfidano una squadra appartenente alla Serie B ma con una rosa comunque molto competitiva. L’imperativo, a ogni modo, è quello di approdare in semifinale contro l’Inter. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 27 gennaio.sarà visibile in chiaro su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro. SportFace.

