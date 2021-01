Il papà di Lorena Bianchetti morto dopo il matrimonio: “Ho imparato a convivere con questa mancanza” (Foto) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lorena Bianchetti a Oggi è un altro giorno racconta il suo dolore dopo la morte del papà, una morte improvvisa tre giorni dopo il suo matrimonio (Foto). “Ho imparato a convivere con questa mancanza ma è un rapporto che continua”. La conduttrice ospite di Serena Bortone confida che con suo padre parla ancora, lo sente molto vicino ma avrebbe tanto voluto averlo davvero accanto, invece è morto tre giorni dopo il matrimonio. A lui piaceva tanto Bernardo e ci teneva tantissimo ad accompagnare sua figlia all’altare, ci è riuscito e Lorena Bianchetti racconta un episodio che ripete spesso. IL matrimonio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021)a Oggi è un altro giorno racconta il suo dolorela morte del, una morte improvvisa tre giorniil suo). “Hoconma è un rapporto che continua”. La conduttrice ospite di Serena Bortone confida che con suo padre parla ancora, lo sente molto vicino ma avrebbe tanto voluto averlo davvero accanto, invece ètre giorniil. A lui piaceva tanto Bernardo e ci teneva tantissimo ad accompagnare sua figlia all’altare, ci è riuscito eracconta un episodio che ripete spesso. IL...

vassallo_lorena : RT @e_lll_ee: Alfonso: Gilda è diventata madre, da un rottweiler. Tommaso: brava, ha preso dal papà. TOMMI ?? #tzvip - vassallo_lorena : RT @tpwkaIways: Dayane che dice: “Ma Francesco Oppini starà lavorando per diventare papà?” Mentre Tommaso passa dietro, il prossimo passo… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco” – Lorena Bianchetti ospita un inedito Nek - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 “A Sua Immagine – Insieme a Papa Francesco” – Lorena Bianchetti ospita un inedito Nek - pileribruno : RT @MontiFrancy82: Nuovo appuntamento con @asuaimmaginerai – Insieme a Papa Francesco sabato 23 gennaio alle 15.30 su Rai1 condotto da @Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : papà Lorena 12 SETTEMBRE 1683, L'EUROPA VIENE SALVATA DA UN CAPPUCCINO - IlSudOnLine www.ilsudonline.it