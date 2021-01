Governo: Orlando, 'proviamo con Conte ter, ma serve chiarezza dei partiti al Quirinale' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - Nella sua relazione in Direzione Zingaretti "ha ripreso l'appello di Conte e i suoi presupposti senza veti ma anche senza sconti o nascondersi le difficoltà". Lo ha detto Andrea Orlando al Tg1. "Abbiamo detto di provare, ma un giudizio serio sulle possibilità di realizzare questa formula si potrà esprimere solo quando le forze politiche si esprimeranno in modo chiaro di fronte alla massima carica dello Stato", ha sottolineato il vice segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) - Nella sua relazione in Direzione Zingaretti "ha ripreso l'appello die i suoi presupposti senza veti ma anche senza sconti o nascondersi le difficoltà". Lo ha detto Andreaal Tg1. "Abbiamo detto di provare, ma un giudizio serio sulle possibilità di realizzare questa formula si potrà esprimere solo quando le forze politiche si esprimeranno in modo chiaro di fronte alla massima carica dello Stato", ha sottolineato il vice segretario del Pd.

LiaQuartapelle : Ha ragione Andrea Orlando: non si governa con un voto in più. A maggior ragione con una maggioranza indebolita come… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Senza Conte maggioranza più ampia? Non credo sia vero”. Bettini: “Cambiare premier indebolirebbe… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Elezioni più vicine? Purtroppo sì”. Binetti (Udc) apre a Conte: “Interessata a progetto centrist… - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'proviamo con Conte ter, ma serve chiarezza dei partiti al Quirinale'... - CarlottaMiller_ : Vi avevo detto di mandarmi da Lapo Dagli Agnelli.....Subito dopo strage Orlando Prima dei gravi irrisolvibili dann… -