Governo | Direzione Pd spostata alle 16

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – La Direzione nazionale del Pd è stata spostata alle 16 a causa di votazioni in Parlamento. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd.

Crisi di Governo: si cercano i numeri (che non ci sono) per il Conte ter. Al via le consultazioni con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - La Direzione nazionale del Pd è stata spostata alle 16 a causa di votazioni in Parlamento. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd.

