Gattuso, l’esonero e una coincidenza da brividi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rino Gattuso, allenatore del Napoli, si gioca tutto nelle prossime due partite: il futuro è incerto e c’è una coincidenza da brividi sul tecnico azzurro Ci sono coincidenze disegnate per prendersi gioco degli eventi. Rino Gattuso ha esordito sulla panchina del Napoli il 14 dicembre 2019 contro il Parma al San Paolo. Potrebbe farlo per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rino, allenatore del Napoli, si gioca tutto nelle prossime due partite: il futuro è incerto e c’è unadasul tecnico azzurro Ci sono coincidenze disegnate per prendersi gioco degli eventi. Rinoha esordito sulla panchina del Napoli il 14 dicembre 2019 contro il Parma al San Paolo. Potrebbe farlo per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BiagiomF : Da ora e fino a quando Gattuso e Giuntoli non s’aizan’a cartèlla , questo sarà ufficialmente l’argomento centrale d… - Antoniocoimbr19 : @daVincenzoCh @napolista Se non era per Orsato era il terzo scudetto. Il risultato di Ancelotti è l'esonero. Se po… - infoitsport : Fedele: 'Gattuso? L'esonero semmai doveva esserci prima. Ma posso già darvi una notizia certa' - GianmarcoGio : Lo ripeto, per quanto mi risulta, De Laurentiis spera di rinnovare la fiducia a Gattuso, ma in mancanza di risultat… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - De Luca: 'Immaginare l'esonero di Gattuso è azzardato' -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso l’esonero Gianluca Gaetano CalcioNapoli24