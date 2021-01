Notiziedi_it : Da Frankenstein a Persuasion: Spotify ora punta anche sugli audiolibri -

Ultime Notizie dalla rete : Frankenstein Persuasion

ROMA - Dopo la musica e i podcast, Spotify intensifica i progetti nel settore dei contenuti in streaming multimediali con gli audiolibri. La piattaforma - scrive The Hollywood Reporter - ha introdotto ...Nelle scorse ore la piattaforma di streaming musicale ha pubblicato in formato audio opere ormai di pubblico dominio, ma rivisitate in esclusiva da ...