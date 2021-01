Crisi di Governo, via alle consultazioni. Tutto è nelle mani di Mattarella (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gennaio 2021 - Il premier Giuseppe Conte , salito questa mattina al Quirinale per le celebrazioni del Giorno della Memoria, è al lavoro a Palazzo Chigi per trovare una nuova maggioranza da ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gennaio 2021 - Il premier Giuseppe Conte , salito questa mattina al Quirinale per le celebrazioni del Giorno della Memoria, è al lavoro a Palazzo Chigi per trovare una nuova maggioranza da ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - kiarasci : @matteorenzi Ci vuole un coraggio da leone ad affermare che lei non c’entra con la crisi di governo: è un anno che… - MariaLu91149151 : RT @Corriere: Solo 1 italiano su 5 vuole le urne. Il 42% non capisce i motivi della crisi -