Covid Cina, nasconde i sintomi e viaggia in aereo: un anno di carcere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Scatta un anno di reclusione in Cina, per una donna che ha viaggiato in aereo nascondendo i sintomi del Covid. La donna era partita dagli Usa. Continuano le restrizioni per evitare la diffusione del Covid-19 in Cina. Infatti nella giornata di ieri, una donna proveniente dagli Usa è stata arrestata per aver nascosto i sintomi L'articolo proviene da Inews.it.

