Coppia nella vita e negli affari: nascondevano oltre un chilo di droga…sotto le lenzuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prima il continuo via vai di giovani nell’abitazione, poi il blitz dei Carabinieri alle prime luci dell’alba. E’ qui che i militari, una volta entrati nella villetta, hanno trovato bilancini di precisione, liste di clienti, ma soprattutto un chilo e mezzo – tra hashish e marijuana – nascosto sotto le lenzuola della camera da letto. E’ così che i Carabinieri della Stazione di Tivoli, dopo lo specifico servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato la Coppia di coniugi italiani, entrambi di 40 anni. Per loro sono scattate le manette, mentre lo stupefacente è stato sequestrato in attesa di essere distrutto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Prima il continuo via vai di giovani nell’abitazione, poi il blitz dei Carabinieri alle prime luci dell’alba. E’ qui che i militari, una volta entrativilletta, hanno trovato bilancini di precisione, liste di clienti, ma soprattutto une mezzo – tra hashish e marijuana – nascosto sotto ledella camera da letto. E’ così che i Carabinieri della Stazione di Tivoli, dopo lo specifico servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato ladi coniugi italiani, entrambi di 40 anni. Per loro sono scattate le manette, mentre lo stupefacente è stato sequestrato in attesa di essere distrutto. su Il Corriere della Città.

