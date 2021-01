“C’è qualcuno che le para il cu***”. GF Vip, su Dayane Mello il fuoco è aperto: “Quella roba su sua madre…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dayane Mello è riuscita ad approdare alla finale del Grande Fratello Vip. Sarà una delle concorrenti a contendersi il successo del reality dopo oltre quattro mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. La modella brasiliana è finita nel mirino del web non tanto per la sua permanenza al GF Vip quanto per una serie di parole infelici rivolte a Tommaso Zorzi. “Mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali”. Un’esternazione di cattivo gusto che non è affatto piaciuta ai tanti fan del Grande Fratello Vip, che sul web si sono scagliati contro la modella: “La frase di Dayane Mello rivolta a Tommaso Zorzi ‘malato mentale’ è grave tanto quanto le offese di Nardi. Che non giustifichino il tutto dicendo ‘ma è straniera’”, è stato uno dei commenti. “Noi che seguiamo il GF non ci stiamo più a vedere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è riuscita ad approdare alla finale del Grande Fratello Vip. Sarà una delle concorrenti a contendersi il successo del reality dopo oltre quattro mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. La modella brasiliana è finita nel mirino del web non tanto per la sua permanenza al GF Vip quanto per una serie di parole infelici rivolte a Tommaso Zorzi. “Mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali”. Un’esternazione di cattivo gusto che non è affatto piaciuta ai tanti fan del Grande Fratello Vip, che sul web si sono scagliati contro la modella: “La frase dirivolta a Tommaso Zorzi ‘malato mentale’ è grave tanto quanto le offese di Nardi. Che non giustifichino il tutto dicendo ‘ma è straniera’”, è stato uno dei commenti. “Noi che seguiamo il GF non ci stiamo più a vedere ...

danieleviotti : Qualcuno, ogni anno, pensando di aprire un dibattito se ne esce con: il 27 gennaio è divisivo. Beh non c’è nessun d… - c_appendino : Chissà cosa pensava di dimostrare chi ha imbrattato un mezzo pubblico, un auto di GTT, muri e vetrine... E per ciò… - Tito141092 : @NonEvoluto Qua veramente c'è qualcuno che fa i rituali voodoo contro di noi... Non è possibile che ci siano così t… - goddessofnight_ : Qualcuno è riuscito a scappare ed è Arturo,c’è speranza anche per gli altri #TZVIP - _spooky_moon_ : @hufflechester Sono d’accordo con te su Zack, per le accuse di Facebook è già provato che non sia stato Brendon ma… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è qualcuno Caffè Borbone e Serim insieme in tutte le aree break contactless del Comune di Milano Fortune Italia