“A letto con un cadavere” Asia Argento si confessa dalla Toffanin e vengono fuori cose scabrose. (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Asia Argento stupisce sempre, ma a volte probabilmente ne farebbe lei stessa a meno, come nella puntata di sabato 23 gennaio della trasmissione Verissimo, dove, ai microfoni di Silvia Toffanin, si è lasciata andare ad una confessione dolorosa. Lo stupro subìto Asia ha ricostruito la violenza sessuale subita da Rob Cohen, celebre regista di film quali Fast and Furious Era il 2002 e stavamo girando “XXX”, un film importante. Un weekend, mi diede il GHB, la droga dello stupro, io non lo sapevo. Quando mi sono svegliata avevo solo dei flash, ho visto che mi toglieva i pantaloni, e poi black. La mattina quando mi sono svegliata, io ero nuda e lui era nudo, mi dava i baci e io non pensai: oddio, cosa mi ha fatto, ma cosa ho fatto? il racconto della donna, che spiega La donna per prima si vittimizza, si ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 27 gennaio 2021)stupisce sempre, ma a volte probabilmente ne farebbe lei stessa a meno, come nella puntata di sabato 23 gennaio della trasmissione Verissimo, dove, ai microfoni di Silvia, si è lasciata andare ad una confessione dolorosa. Lo stupro subìtoha ricostruito la violenza sessuale subita da Rob Cohen, celebre regista di film quali Fast and Furious Era il 2002 e stavamo girando “XXX”, un film importante. Un weekend, mi diede il GHB, la droga dello stupro, io non lo sapevo. Quando mi sono svegliata avevo solo dei flash, ho visto che mi toglieva i pantaloni, e poi black. La mattina quando mi sono svegliata, io ero nuda e lui era nudo, mi dava i baci e io non pensai: oddio, cosa mi ha fatto, ma cosa ho fatto? il racconto della donna, che spiega La donna per prima si vittimizza, si ...

fattoquotidiano : RT SBAGLIATO Soccorso verde al Pirellone: anche Solinas annuncia ricorso al Tar. Ma per il ricalcolo cita dati e po… - rtl1025 : “Mi rifugerò, mi rifugerò Sopra un letto di foglie ma non guardo giù Mi difenderò, mi difenderò Anche se il cuore e… - massimobitonci : Cioffi (M5S) interviene ora al Senato sulla “fiducia”, inizia citando la Costituzione, che evidentemente non ha mai… - criticissimame : Elisabetta: abbiamo fatto Titanic Alfonso: ah adesso si dice così, ma questa è pazza! Io l'ho letto come: pur di… - amalaFCIM87 : RT @Gitro77: - Che la vita sia sopravvivenza - Che le TI sono piene per il virus e non per il taglio dei posti letto - Che bisognava uscire… -

Ultime Notizie dalla rete : letto con Moglie a letto con un altro uomo. Lui li filma e il video finisce sul web L'Arena Bambino impiccato a Bari, l'ipotesi del «gioco di emulazione» dopo il dramma di Antonella. E spunta l'ultimo video

Si indaga sulla morte del bambino trovato impiccato a Bari. Il piccolo conosceva la storia di Antonella, la ragazzina di 10 anni morta soffocata a Palermo forse per una sfida su Tik Tok e per ...

La lettera dell'hostess di terra all'Ad Fabio Lazzerini: «Per noi Alitalia è la famiglia. La faccia risorgere dalle ceneri»

Caro dottor Lazzerini, mi rivolgo a Lei perché è Lei l'uomo Alitalia del momento, come mi sarei potuta rivolgere in altre occasioni cruciali per la nostra azienda a ...

Si indaga sulla morte del bambino trovato impiccato a Bari. Il piccolo conosceva la storia di Antonella, la ragazzina di 10 anni morta soffocata a Palermo forse per una sfida su Tik Tok e per ...Caro dottor Lazzerini, mi rivolgo a Lei perché è Lei l'uomo Alitalia del momento, come mi sarei potuta rivolgere in altre occasioni cruciali per la nostra azienda a ...