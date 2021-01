WB Games: i Game as a Service nel futuro della compagnia? (Di martedì 26 gennaio 2021) Un annuncio di lavoro lascia presagire che WB Games abbraccerà il modello di Game as a Service per quanto riguarda le sue prossime release La produzione che caratterizzerà il prossimo biennio di Warner Bros è sicuramente ricco di giochi importanti, che però potrebbero subire una notevole inversione di rotta per quanto concerne la propria struttura ludica. L’intenzione pare essere quella di abbracciare sempre di più il modello di Game as a Service, come già avvenuto in tempi recenti, così da garantire un robusto supporto post lancio, anche se questo dovrebbe purtroppo tradursi anche in una crescita del fenomeno delle microtransazioni. WB Games: focus sui Game as a Service A ventilare una simile ipotesi ci ha pensato ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 gennaio 2021) Un annuncio di lavoro lascia presagire che WBabbraccerà il modello dias aper quanto riguarda le sue prossime release La produzione che caratterizzerà il prossimo biennio di Warner Bros è sicuramente ricco di giochi importanti, che però potrebbero subire una notevole inversione di rotta per quanto concerne la propria struttura ludica. L’intenzione pare essere quella di abbracciare sempre di più il modello dias a, come già avvenuto in tempi recenti, così da garantire un robusto supporto post lancio, anche se questo dovrebbe purtroppo tradursi anche in una crescita del fenomeno delle microtransazioni. WB: focus suias aA ventilare una simile ipotesi ci ha pensato ...

Un annuncio di lavoro lascia presagire che WB Games abbraccerà il modello di Game as a Service per quanto riguarda le sue prossime release.

Un annuncio di lavoro lascia presagire che WB Games abbraccerà il modello di Game as a Service per quanto riguarda le sue prossime release.