USA, crescono i prezzi delle case – Report S&P Case-Shiller (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita dei prezzi delle Case negli Stati Uniti a novembre. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’indice S&P Case-Shiller, che misura l’andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 9,1% rispetto al +8% del mese precedente (dato rivisto da +7,9%). Il dato risulta superiore anche al consensus (+8,6%). Su base mensile si registra un aumento dell’1,4% dopo il +1,6% del mese precedente. L’indice destagionalizzato ha riportato una salita dell’1,1% dopo il +1,3% di ottobre. Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si amplia la crescita deinegli Stati Uniti a novembre. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor’s, l’indice S&P, che misura l’andamento deinelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 9,1% rispetto al +8% del mese precedente (dato rivisto da +7,9%). Il dato risulta superiore anche al consensus (+8,6%). Su base mensile si registra un aumento dell’1,4% dopo il +1,6% del mese precedente. L’indice destagionalizzato ha riportato una salita dell’1,1% dopo il +1,3% di ottobre.

L'Indice Prezzi Abitazioni pubblicato dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA) è cresciuto dell'1% a novembre rispetto al mese precedente dal +1,5% (consensus +0,9%).

Usa: Case-Shiller, +9,1% annuo prezzi case principali 20 citta' a novembre, sopra stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 gen - A novembre, i prezzi delle case negli Stati Uniti hanno continuato a crescere e lo hanno fatto ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 gen - A novembre, i prezzi delle case negli Stati Uniti hanno continuato a crescere e lo hanno fatto ...