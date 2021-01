Uomini e Donne Vip in prima serata | Elisabetta Gregoraci tronista? Indiscrezione bomba

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 26 gennaio 2021)Vip arriva in televisione? L’croccantissima arriva tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Alcune settimane fa, si era già parlato di questa possibilità tra le pagine del mensile Tutto.Vip in? A quanto abbiamo scoperto, l’idea... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.