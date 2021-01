Uomini e Donne oggi: duro colpo per Gemma, i dubbi su Maurizio (Di martedì 26 gennaio 2021) La dama torinese è la protagonista della puntata che va in onda questo martedì: non mancano le discussioni e le grandi delusioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 26 gennaio 2021) La dama torinese è la protagonista della puntata che va in onda questo martedì: non mancano le discussioni e le grandi delusioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - lukexcherry : RT @lightsxvp: e per la cronaca secondo gli antichi greci tutti gli uomini e le donne erano bisessuali e non facevano nemmeno caso ad una c… - LissyNeumair : RT @lightsxvp: e per la cronaca secondo gli antichi greci tutti gli uomini e le donne erano bisessuali e non facevano nemmeno caso ad una c… -