Timothée Chalamet VS Tom Holland per il ruolo di Willy Wonka (Di martedì 26 gennaio 2021) Qualche giorno fa, la Warner Bros ha annunciato l'avvio della pre-produzione del prequel de La fabbrica di cioccolato, che sarà incentrato sulla vita del giovane Willy Wonka, il celebre personaggio nato dalla penna di Roald Dahl e protagonista assoluto anche nelle trasposizioni sul grande schermo. Forse lo ricorderete nella versione cinematografica più recente del 2005 diretta da Tim Burton. Se non l'avete ancora vista recuperatela perché qui, a vestire i panni dell'iconico cioccolataio, è Johnny Depp in una delle sue interpretazioni più riuscite. https://twitter.com/deppsintentions/status/1351928076372946950?s=20

