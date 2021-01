Strategia antiterrorismo Ue? I consigli di Hotchner (ex Cia) e Maniscalco

(Di martedì 26 gennaio 2021) La recente ondata di attacchi sul suolo europeo è servita a ricordare che il fenomeno terroristico rimane una minaccia reale, concreta e attuale. La natura sempre più transnazionale delle reti terroristiche richiede dunque un approccio consapevole, collettivo e partecipato. E infatti, una delle principali sfide globali di questo secolo è quella di assicurare alle popolazioni l’effettività di un diritto a sentirsi “al sicuro” in ambienti reali, domestici o nell’esistenza virtuale attraverso il web. D’altra parte, la minaccia jihadista o ispirata da Daesh, piuttosto che al-Qaeda e dai loro affiliati è a tutt’oggi persistente. Parimenti concreta e reale è d’altronde anche la minaccia di violenti estremisti di destra e di sinistra, fenomeno questo in tendenziale aumento. Per queste ragioni, lo scorso dicembre la Commissione europea ha presentato una nuova agenda ...

A dicembre la Commissione europea ha presentato una nuova agenda antiterrorismo per l’Ue nella quale è previsto l’enforcement del mandato di Europol. Bene, ma non basta. L’analisi di Rick Hotchner (ex ...La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dnaa) identifica 15 gruppi criminali coinvolti in attività illecite nei porti italiani, talvolta anche attivi contemporaneamente o federati in cartel ...