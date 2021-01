Sport in tv oggi (martedì 26 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 26 gennaio 2021) oggi, martedì 26 gennaio, lungo l’arco della giornata saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Coppa Italia, il basket con EuroCup ed EuroLeague, il volley femminile con Champions League e CEV Cup, e lo sci alpino con il gigante femminile di Kronplatz e lo slalom maschile di Schladming. Sport IN TV MARTEDI’ 26 gennaio: orari E programma completo 10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz: gigante femminile, prima manche – RaiSport+HD, EuroSport 1 13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz: gigante femminile, seconda manche – RaiSport+HD, EuroSport 1 16.30 Volley femminile, CEV Cup: Bekescsaba-Monza – Youtube Vero Volley Monza 17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021)26, lungo l’arco della giornata saranno di scena diversi: il calcio con la Coppa Italia, il basket con EuroCup ed EuroLeague, il volley femminile con Champions League e CEV Cup, e lo sci alpino con il gigante femminile di Kronplatz e lo slalom maschile di Schladming.IN TV MARTEDI’ 2610.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz: gigante femminile, prima manche – Rai+HD, Euro1 13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz: gigante femminile, seconda manche – Rai+HD, Euro1 16.30 Volley femminile, CEV Cup: Bekescsaba-Monza – Youtube Vero Volley Monza 17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo ...

