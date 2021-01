Rientro a scuola, sindaco napoletano lancia appello: “Non torniamo alla Dad” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il primo cittadino di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha lanciato un appello per cercare di rispettare le norme anti contagio per far si che la scuola possa proseguire in presenza senza problemi. Il sindaco ha quindi specificato la volontà di non tornare alla Dad. In effetti la didattica a distanza è stata veramente fondamentale in questi mesi. C’è però da dire che non può in nessun modo sostituire il contatto diretto con l’insegnante e con i compagni di classe. La scuola infatti non è solo apprendimento di nozioni, ma forma il processo di crescita dei ragazzi, soprattutto nei più giovani. Queste le parole del sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: “Risale la curva dei contagi. Rispettiamo le norme. Non possiamo far ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il primo cittadino di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, hato unper cercare di rispettare le norme anti contagio per far si che lapossa proseguire in presenza senza problemi. Ilha quindi specificato la volontà di non tornareDad. In effetti la didattica a distanza è stata veramente fondamentale in questi mesi. C’è però da dire che non può in nessun modo sostituire il contatto diretto con l’insegnante e con i compagni di classe. Lainfatti non è solo apprendimento di nozioni, ma forma il processo di crescita dei ragazzi, soprattutto nei più giovani. Queste le parole deldi Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: “Risale la curva dei contagi. Rispettiamo le norme. Non possiamo far ...

Il Presidente della Regione Calabria si domanda "come mai gli adulti rimangono al sicuro a casa, mentre bambini e ragazzi debbano essere esposti al rischio di contagi" ...

SCUOLA: «SUI TRASPORTI SERVE MASSIMA ATTENZIONE»

“Il ritorno in aula in Basilicata, sia pure al 50%, degli studenti delle scuole superiori prevista da ordinanza del Presidente Bardi per il prossimo 1 febbraio pone una serie di problemi che richiedo ...

Il Presidente della Regione Calabria si domanda "come mai gli adulti rimangono al sicuro a casa, mentre bambini e ragazzi debbano essere esposti al rischio di contagi" ...“Il ritorno in aula in Basilicata, sia pure al 50%, degli studenti delle scuole superiori prevista da ordinanza del Presidente Bardi per il prossimo 1 febbraio pone una serie di problemi che richiedo ...