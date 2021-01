Programmi TV di stasera, martedì 26 gennaio 2021. Su Rai2 nuovi giochi in «Stasera Tutto è Possibile» (Di martedì 26 gennaio 2021) Stefano De Martino Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Inter vs Milan La Coppa Italia sceglie le quattro semifinaliste che a febbraio si giocheranno i due posti in finale nel classico “andata e ritorno”. Ancora per questo turno le partite saranno secche, ad eliminazione diretta, con il calendario che offre il meglio subito: questa sera si parte con il derby di Milano. Sarà il fiore all’occhiello di questa fase della competizione, che mette di fronte le prime due della classifica di serie A: il derby d’andata di campionato lo vinse il Milan, 2-1, grazie ad Ibrahimovic, che inflisse all’Inter di Conte la prima sconfitta stagionale. Inter-Milan sarà raccontata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel “presentation studio” e Thomas Villa a bordocampo. Rai2, ore 21.20: Stasera Tutto ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 gennaio 2021) Stefano De Martino Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Inter vs Milan La Coppa Italia sceglie le quattro semifinaliste che a febbraio si giocheranno i due posti in finale nel classico “andata e ritorno”. Ancora per questo turno le partite saranno secche, ad eliminazione diretta, con il calendario che offre il meglio subito: questa sera si parte con il derby di Milano. Sarà il fiore all’occhiello di questa fase della competizione, che mette di fronte le prime due della classifica di serie A: il derby d’andata di campionato lo vinse il Milan, 2-1, grazie ad Ibrahimovic, che inflisse all’Inter di Conte la prima sconfitta stagionale. Inter-Milan sarà raccontata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Civoli nel “presentation studio” e Thomas Villa a bordocampo., ore 21.20:...

teatrosancarlo : #TSConscreen | E' @teatrosancarlo che si svolge #Ilsensodeldolore, il primo caso de #ilCommissarioRicciardi per la… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmi #staseraintv Iscriviti al nostro canale Telegram! … - ChiaraTag93 : RT @teatrosancarlo: #TSConscreen | E' @teatrosancarlo che si svolge #Ilsensodeldolore, il primo caso de #ilCommissarioRicciardi per la nuov… - TerraDiPalma : RT @teatrosancarlo: #TSConscreen | E' @teatrosancarlo che si svolge #Ilsensodeldolore, il primo caso de #ilCommissarioRicciardi per la nuov… - pertuttivoi : @Lunaros76373901 Che programmi abbiamo stasera ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 25 Gennaio 2021 ComingSoon.it Coppa Italia in TV oggi e stasera: Inter-Milan dove vederla, orario e canale TV

Inter-Milan si disputerà martedì 26 gennaio, il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45. La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali di entrambe le squadre milanesi, che vorrebbero in quest'a ...

Valeri arbitro del derby Inter-Milan, un solo precedente: “Da 4 in pagella”

Paolo Valeri è l’arbitro designato per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan in programma questa sera ...

Inter-Milan si disputerà martedì 26 gennaio, il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45. La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali di entrambe le squadre milanesi, che vorrebbero in quest'a ...Paolo Valeri è l’arbitro designato per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan in programma questa sera ...