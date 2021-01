McGregor sospeso dalla UFC per sei mesi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) ConorvieneUFC per seiper motivi medici dopo la sua sconfitta per ko contro Dustin Poirier all’UFC 257.ha subito gravi danni alle gambe nel match contro Dustin Poirier nel fine settimana. L’irlandese ha fatto il suo ritorno nello sport per la terza volta dopo aver originariamente annunciato il suo ritiro la scorsa estate. Khabib commenta la sconfittaper KO di Dustin Poirier Perchéper seiUFC?non spera più in una possibile sfida per la cintura del titolo mondiale dopo l’incontro con Poirier. Sconfitto da Poirier al secondo round dopo aver preso una feroce raffica di calci alle gambe dal suo ...