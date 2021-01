Massimo Ferrero | chi è | età | carriera e vita privata del presidente della Sampdoria

Leggi su viagginews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Conosciamo meglio il: età,, edel produttore cinematografico. Il vulcanico, si è fatto conoscere in questi anni dagli appassionati di calcio come un personaggio eccentrico e come un uomo che non ha peli sulla lingua. Con lui alla presidenza la squadra di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com