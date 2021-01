Magic: Legends arriva in open beta! Ecco data di uscita e nuovo trailer (Di martedì 26 gennaio 2021) Cryptic Studios sta facendo le cose in grande per Magic: Legends e ce lo dimostra con un nuovo trailer, che preannuncia la open beta del 23 marzo. Il video è lungo quasi cinque minuti, ed è ricco di informazioni ed esempi relativi al gameplay e al "Deckbuilding" del gioco, che porta la lore del classico gioco di carte collezionabili in un titolo di genere MMO, con elementi Action RPG. Il gioco presenta la possibilità di scegliere tra cinque diverse classi di Planeswalker: Geomancer, Mind Mage, Beastcaller, Sanctifier e Necromancer, chiaramente ognuno legato a un colore specifico, che potranno avventurarsi sui vari piani del multiverso di Magic e combattere in battaglie in tempo reale piene d'azione, creature e incantesimi, anche in collaborazione con altri due alleati in co-op. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Cryptic Studios sta facendo le cose in grande pere ce lo dimostra con un, che preannuncia labeta del 23 marzo. Il video è lungo quasi cinque minuti, ed è ricco di informazioni ed esempi relativi al gameplay e al "Deckbuilding" del gioco, che porta la lore del classico gioco di carte collezionabili in un titolo di genere MMO, con elementi Action RPG. Il gioco presenta la possibilità di scegliere tra cinque diverse classi di Planeswalker: Geomancer, Mind Mage, Beastcaller, Sanctifier e Necromancer, chiaramente ognuno legato a un colore specifico, che potranno avventurarsi sui vari piani del multiverso die combattere in battaglie in tempo reale piene d'azione, creature e incantesimi, anche in collaborazione con altri due alleati in co-op. Leggi ...

