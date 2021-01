Lavori a Collestrada | chiuse le rampe di accesso per Assisi e Cesena sulla E45

Ultime Notizie dalla rete : Lavori Collestrada

Il Messaggero

PERUGIA - Cantiere, lavori e dunque possibili code fino a sabato per via di alcuni interventi urgenti di ripristino localizzato della pavimentazione strada statale 75 ...Lavori Anas sulla Centrale Umbra SS75, in direzione Foligno chiuse le rampe per i veicoli provenienti da Assisi/Foligno ...