"La lista deve essere pronta". Cassese, altra bomba su Conte: il cupo sospetto sui prossimi ministri (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte si è dimesso. E ora? A fare il punto sulle prossime mosse del premier, alla Maratona di Enrico Mentana su La7, ci pensa il costituzionalista Sabino Cassese, il quale premette: "Il Capo dello Stato di solito accetta le dimissioni sotto condizioni e svolge le consultazioni con i gruppi parlamentari". Dunque, Cassese rimarca come "occorra che ci sia un governo che, governando, rispecchi gli orientamenti parlamentari". Insomma, secondo il costituzionalista, potrebbero esserci le condizioni per la formazione di un governo, "il cui perimetro verrà definito da Sergio Mattarella", rimarca. Ma il punto più interessante della riflessione di Cassese è quello relativo alla futura e futuribile lista del ministri: "Se i risultati delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppesi è dimesso. E ora? A fare il punto sulle prossime mosse del premier, alla Maratona di Enrico Mentana su La7, ci pensa il costituzionaSabino, il quale premette: "Il Capo dello Stato di solito accetta le dimissioni sotto condizioni e svolge le consultazioni con i gruppi parlamentari". Dunque,rimarca come "occorra che ci sia un governo che, governando, rispecchi gli orientamenti parlamentari". Insomma, secondo il costituziona, potrebbero esserci le condizioni per la formazione di un governo, "il cui perimetro verrà definito da Sergio Mattarella", rimarca. Ma il punto più interessante della riflessione diè quello relativo alla futura e futuribiledel: "Se i risultati delle ...

