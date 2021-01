Kate Middleton, tra l’omaggio alla Scozia e l’istruzione (a casa) dei figli (Di martedì 26 gennaio 2021) Kate Middleton, versione tartan. La duchessa, insieme al marito William, ha realizzato un breve video in occasione della Burns Night, un’antica tradizione scozzese che celebra la vita e il lavoro di un poeta simbolo per il paese, Robert Burns appunto. Ecco il motivo dell’abito della futura regina consorte, che nella clip ringrazia il personale sanitario che sta combattendo il Covid in prima linea. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) Kate Middleton, versione tartan. La duchessa, insieme al marito William, ha realizzato un breve video in occasione della Burns Night, un’antica tradizione scozzese che celebra la vita e il lavoro di un poeta simbolo per il paese, Robert Burns appunto. Ecco il motivo dell’abito della futura regina consorte, che nella clip ringrazia il personale sanitario che sta combattendo il Covid in prima linea.

