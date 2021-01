Inter – Milan, Pioli è nei guai: espulso il bomber rossonero (Di martedì 26 gennaio 2021) Adesso Pioli è davvero nei guai. Il tecnico rossonero è costretto a giocare per l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è stato mandato anzitempo sotto la doccia per somma di ammonizioni. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 gennaio 2021) Adessoè davvero nei. Il tecnicoè costretto a giocare per l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è stato mandato anzitempo sotto la doccia per somma di ammonizioni. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - SkySport : Ibra-Lukaku, rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia - RaiSport : #Calcio Inter-Milan apre la tre giorni che definirà le semifinali della #CoppaItalia Guarda il video?? - dell_inter : Il milan ottiene rigori perché attacca #InterMilan che schifo - erredue68 : Troppo per i cazzi suoi #Ibrahimovic Non mi era piaciuto nelle interviste post Atalanta, ancora meno stasera. Se i… -