Inter-Milan | le formazioni ufficiali

Gazzetta_it : #derby, #Serginho rivede il suo #Milan: 'Tornati grandi grazie a #Maldini Nessuno è come Theo' #InterMilan… - Gazzetta_it : Dalle origini alle battute, dentro la sfida tra #Ibrahimovic e #Lukaku E quando #Zlatan gli disse... #derby… - Gazzetta_it : #CoppaItalia #InterMilan, i precedenti sorridono ai rossoneri: dal gol di #Cutrone a quel 5-0 - MomentiCalcio : Quarti di finale di Coppa Italia, Inter e Milan in campo alle 20.45 : ecco le formazioni ufficiali ?? - milanmagazine_ : DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Inter-Milan: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Si gioca Inter-Milan, gara valida per i quarti di finale del torneo di Coppa Italia, in programma il 26 gennaio 2021 alle ore 20:45.Si gioca nella giornata odierna la sfida tra le squadre di Inter e Milan, che è valevole per il campionato di Serie A ...