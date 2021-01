Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò in crisi minaccia di abbandonare: «Sono inutile qui» (Di martedì 26 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) minaccia di abbandonare il gioco perché è fortemente in crisi dopo aver visto e ascoltato il fidanzato.... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) AlVip(Adua Del Vesco)diil gioco perché è fortemente indopo aver visto e ascoltato il fidanzato....

gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - pietroraffa : Chissà come finirà la seconda edizione del Grande Fratello Chigi #Conte - Noiconsalvini : È TERMINATO IL GRANDE FRATELLO DI PALAZZO CHIGI! ++ DUO SCIAGURA, GLI ITALIANI NON NE POSSONO PIÙ ++ - n_raffaella : @salvinimi L'odio verso Casalino è davvero incomprensibile. Solo perché ha fartecipato al grande fratello nin vuol… - elioperrone : RT @giuliaselvaggi2: Ministri grillini, Leu e Pd che tutti insieme appassionatamente tuittano “avanti con Conte”. Più che il governo gli f… -