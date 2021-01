Gotta: dieta DASH efficace contro l’iperuricemia (Di martedì 26 gennaio 2021) La dieta DASH sembra essere efficace contro l’iperuricemia nei pazienti affetti da Gotta secondo uno studio pubblicato su Arthritis & Rheumatology L’adozione della dieta DASH – The dietary Approaches to Stop Hypertension — sembrerebbe essere in grado di ridurre l’uricemia soprattutto negli individui con livelli elevati di acido urico nel sangue, stando ai risultati di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Lasembra esserenei pazienti affetti dasecondo uno studio pubblicato su Arthritis & Rheumatology L’adozione della– Thery Approaches to Stop Hypertension — sembrerebbe essere in grado di ridurre l’uricemia soprattutto negli individui con livelli elevati di acido urico nel sangue, stando ai risultati di… L'articolo Corriere Nazionale.

